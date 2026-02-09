NEXCO西日本によると、大雪の影響で、山陽道は小郡JCTから福山西ICで通行止め、中国自動車道や広島道なども一部の区間で8日の朝から通行止めが続いていましたが、9日午後3時48分までにすべての区間で解除されました。（2026年2月9日）