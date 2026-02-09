◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝(大会3日目/現地8日)鍵山優真選手のかわいい姿が撮影されました。フィギュアスケート団体に出場したアイスダンスの吉田唄菜選手が自身のInstagramのストーリーズを投稿。そこには会場に流れる「Y.M.C.A.」の音楽に合わせて鍵山選手が元気よく踊る様子が写されていました。リンクを写していたカメラが踊っている鍵山選手の楽しそうな表情とコミカルな動きを捉