三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの山下健二郎が９日、都内で行われた電動アシスト自転車ブランド・ＭＯＢＩＰＡＲＫの商品発表会に、ブランドアドバイザーで俳優の勝矢と出席した。新商品とともにランウェーした山下は「自転車とは思えないかっこよさ。ヴィンテージ感が魅力的。折りたためるから車の後ろに乗せられるし、僕の好きな釣りで大活躍しそう」と目を輝かせた。司会者から「都内でＭＯＢＩＰＡＲＫに乗った山