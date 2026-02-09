FRUITS ZIPPERの真中まな、CANDY TUNEの福山梨乃と村川緋杏が9日、都内で行われた『KAWAII MONSTER LAND -HARAJUKU-』オープニングセレモニーに登壇。昨年末に初登場した『紅白歌合戦』を終えての感想を語った。【集合ショット】“KAWAII”世界観の中に登場した真中まなら福山は「紅組のトップバッターを務めさせていただきまして、緊張はあったのですが、とっても楽しいステージとなりました。紅白歌合戦を通して、私たちKAWA