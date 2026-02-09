東京・東村山市の住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。【映像】火災現場の様子午後1時ごろ、東村山市青葉町の2階建て住宅から「かなり火が出ている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など19台が出動し現在も消火活動が続いていますが、火元の住宅の2階が50平方メートル焼けるなどしました。これ以上、燃え広がる可能性は低いということです。出火に関して、火元の住人は