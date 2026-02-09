2024年、「長生炭鉱」の坑口前で、日韓の遺族が参加して行われた追悼集会＝山口県宇部市戦時中の水没事故で朝鮮人を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の「長生炭鉱」で、民間団体が6日に坑道跡から回収した骨のようなものについて県警は9日、全て人骨だとする鑑定結果を発表した。犠牲者の遺骨収容と返還を目指す民間団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」は昨年8月に海中の坑道で初めて人骨を発見、回収した。今月6日に