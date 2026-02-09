参天製薬は2月5日、「花粉症による新生活への影響に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年12月25日〜12月26日、2025年春に花粉症の症状(目のかゆみ・充血、目のはれの症状)があった20代〜50代の男女484名を対象にインターネットで行われた。○花粉症で「パフォーマンスに影響あり」は8割以上花粉症の症状があるとき、仕事や勉強、家事などの「パフォーマンス(集中力や作業効率)」は普段と比べてどの程度下がると感じるか