Microsoftは現地時間2月5日、Power Platform上にReactやVueなどのモダンフレームワークを使ったアプリの実行を提供するCode AppsをPower Appsの機能として一般提供することを発表した。React 、Vueなど一般的なフレームワークでUIとロジックを制御できるほか、JavaScriptから1400以上あるコネクタを使って、ほかのAPIを呼び出すような動きも行えるとする。公式ブログには、Power Apps環境にpacコマンドのcode pushでデプロイする動