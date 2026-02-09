お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。米・ロサンゼルスの暮らしを明かした。ゆりやんは２０２４年１２月からロサンゼルスを拠点に活動。ＭＣの黒柳徹子から「ロスは何でお暮らしになろうと思った？」と聞かれると「ハリウッドスターになりたくてですね、アメリカに行きたいと思いまして。ニューヨークとロサンゼルスで迷ったんですが。やはり映画の街、ハリウッドを選びました」と