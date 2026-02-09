リサーチ・アンド・イノベーションは2月6日、「ボンボンドロップシール」に関する分析結果を発表した。調査は、同社が開発・運営するアプリ「CODE」の購買データをもとに行われた。令和版シール帳○購買データから見える、新しいシール市場の姿2026年、シールがかつてない熱狂に包まれている。店頭では「入荷30分で完売」が相次ぎ、ロフトの一部店舗では抽選販売が行われるなど、もはや社会現象と言っても過言ではない。SNSを開け