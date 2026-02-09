ＷＢＣ日本代表に選出されているヤクルト・中村悠平捕手（３５）が９日、大会で使用するサイン伝達機器「ピッチコム」を使用して“ブルペン入り”した。沖縄・浦添キャンプ第２クール３日目。ブルペンで清水昇投手（２９）とバッテリーを組んだ。２０、２１年の最優秀中継ぎ投手と同機器を使っての練習だったが、序盤で電池切れするまさかのハプニングが発生。「清水がせっかく協力してくれたのに…」と肩を落としたが、この日