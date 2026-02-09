知人の男性に「うち殺すぞ」と脅迫した疑いで小桜一家傘下組織幹部の男がきょう9日、逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県鹿屋市寿8丁目の会社員で指定暴力団四代目小桜一家傘下組織幹部の吉原貞吉容疑者（79）です。 鹿屋警察署によりますと吉原容疑者は先月10日ごろ、県内に住む50代の知人男性と携帯電話で会話中に「うち殺すぞ、お前は」などと脅迫した疑いがもたれています。 2人の間に金銭トラブルがあ