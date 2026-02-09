鹿児島県内で去年10月、20代女性の体を触るわいせつな行為をした疑いで、鹿児島市に住む54歳の会社員の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、鹿児島市甲突町に住む会社員の男(54)です。 県警によりますと男は去年10月下旬の深夜から未明にかけて、県内の屋内で面識のある20代女性の体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 女性が「襲われて逃げてきた」と110番通報したことで事件が発覚し