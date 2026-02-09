情報通信技術を活用した教育＝ICT教育の優れた取り組みをしている全国の自治体を表彰する「日本ICT教育アワード」で、垂水市と鹿児島市が大臣賞を受賞しました。 8回目となる「日本ICT教育アワード」の表彰式では、4つの大臣賞や特別賞、優秀賞などが全国の21の自治体に贈られました。 最高賞の文部科学大臣賞は、市内の小・中学校に「情報活用科」を設置して、義務教育の9年間で体系的に情報活用能力の育成に取り組