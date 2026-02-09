高知・早明浦ダム午後3時ごろ提供：水資源機構 香川県では、ここ3カ月ほどで、まとまった雨が降っておらず、9日、香川用水の第1次取水制限が始まりました。 9日午前0時時点の早明浦ダムの貯水率は51.1％で、平年の同じ時期と比べて約30ポイント下回っています。 香川県で冬の時期に取水制限が行われるのは2年ぶりだということです。 今後1週間、広い範囲で雨が降る予想なのは11日（水）だけです。 しかしウ