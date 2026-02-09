メインシナリオ・・・1月27日の安値111.75円からの切り返しが鮮明になっている。1月23日の高値115.43円から1月27日の安値111.75円までの下げをほぼ帳消しにしており、1月23日の高値115.43円を上抜いて昨年来高値を更新すれば、2024年7月15日の高値116.06円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、2024年7月12日の高値116.97円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、下がった場合は、一目均衡表の転換線の113.69