内閣府＝東京・永田町内閣府が9日公表した1月の景気ウオッチャー調査（街角景気）によると、足元の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）は前月比0.1ポイント低下の47.6となり、3カ月連続で悪化した。物価高を背景に家計動向で住宅関連などの指数が低調だった。内閣府は判断を「天候要因の影響がみられるが、持ち直している」との表現とした。各業界からは「住宅ローン金利が上昇傾向に転じ、消費者の購入マインドは低下し