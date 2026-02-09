FRUITS ZIPPER真中まな（26）とCANDY TUNE福山梨乃（28）村川緋杏（26）が9日、東京・原宿の竹下通りに新説される「KAWAII MONSTAR LAND−HARAJUKU−」オープニングセレモニーに出席した。施設と一緒にやりたいことを聞かれ、真中は「テーマソングを歌いたいです！」と回答。村川も「KAWAII LAB.とコラボして、ここで歌ったりしてファンの方にみていただきたい」と熱望し、福山も「グッズコラボとかもしたいですね」と希望した。FR