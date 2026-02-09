【Amazonセール：プリッツ】 参考価格：1,111円 セール家格：964円 【拡大画像へ】 Amazonで、江崎グリコの「プリッツ 旨サラダ」10個入りが13%オフの964円で販売されている。1個あたりの価格は96円。 こだわりの野菜の旨みが詰まった香味野菜ブイヨンと、塩気の旨みを引き立てるアルペンザルツ岩塩を使用した、食べ始めると手が止まらなくなる一品。保存用や