【Amazonセール：カップウォーマー】 参考価格：4,829円 セール家格：2,999円 【拡大画像へ】 Amazonで、AC電源のカップウォーマーが38％オフの2,999円で販売されている。 カップウォーマーは、上に陶器カップや缶コーヒー、ステンレスマグなどを置いて保温できる冬の便利グッズ。温度は40℃から80℃の5段階