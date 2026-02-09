新潟県佐渡市で9日、救急車が凍結した路面で立ち往生し、搬送が約50分遅れる事案がありました。搬送時、心肺停止だった70代の女性は、その後、死亡が確認されています。佐渡市の発表によると、9日早朝、心肺停止状態の70代女性の救急事案があり、救急車が出動しました。しかし、路面の凍結により救急車がスリップし、立ち往生したため、別の救急車を出場させ、市内の医療機関に搬送しましたが、通常より50分程度、医療機関への搬送