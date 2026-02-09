9日午前、湯沢市でカーポートの雪下ろしをしようとしていた男性が約2.7メートルの高さから転落し、大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと、9日午前8時40分ごろ、湯沢市前森の会社敷地内で、会社から依頼を受けた68歳の男性がカーポートの雪下ろしをしようと準備をしていた際に、足をかけていたはしごが滑り、約2.7メートルの高さから転落しました。男性は、左の鎖骨を折る大けがを