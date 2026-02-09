９日の東京株式市場は主力株を中心にリスク選好の流れが一気に強まった。衆院選で自民党単独で３１０議席を上回る歴史的大勝をみせ、これが大きく好感された。 大引けの日経平均株価は前営業日比２１１０円２６銭高の５万６３６３円９４銭と大幅続伸。プライム市場の売買高概算は３０億６０４０万株、売買代金概算は１０兆４５５８億円。値上がり銘柄数は１２５２、対して値下がり銘柄数は２９３、変わらずは５２銘柄だった