JR東日本発表（15時40分） 大雪の影響による山形県内の運転状況は以下の通りです。 〇奥羽本線（新庄～院内）終日運転取りやめ 〇奥羽本線（庭坂～米沢）終日運転取りやめ※福島～庭坂駅間で折り返し運転を行います 〇米坂線（米沢～今泉）大雪のため以下の列車が運休【下り】米沢（6：38発）ー今泉（7：09着）【上り】今泉（6：01発）ー米沢（6：31着）今泉（8：00発）ー米沢（8：