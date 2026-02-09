教育と探求社は2月に、同社が全国の中学高校を対象に提供している、探究学習プログラム「クエストエデュケーション」に取り組んだ生徒たちの最終発表会「クエストカップ2026 全国大会」を開催する。●130校242チームが出場決定！今回の「クエストカップ2026 全国大会」には、事前審査を通過した130校242チームが出場し、これまでの学びの成果を社会に向けて発信するとともに、互いに学び合う。「Wonder ― 驚き、感動、そして