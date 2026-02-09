木村拓哉が自身のInstagramを更新。最新ショットを公開した。 ■木村拓哉「楽しみぃ～！」 木村は、蛍光ライトで照らされた奥行のある不思議な空間で撮ったセルフィーを投稿。「本日はとある番組のロケ!!楽しみぃ～！宜しくお願いします」と綴っている。木村は、白のストライプシャツの上にスエードジャケットを羽織り、サングラスをかけた姿でにっこり。期待感に満ち溢れた表情が印象的だ。 【写真】&