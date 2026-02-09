旭情報サービス [東証Ｓ] が2月9日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比6.3％減の11.4億円に減り、通期計画の17.2億円に対する進捗率は66.0％にとどまり、5年平均の72.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比49.7％増の5.8億円に拡大する計算になる。