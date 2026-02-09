ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」（理想実業）は、東京・赤坂店を、初の女性が利用しやすい店舗として、2月3日にオープンした。【画像】どうとんぼり神座初「女性おもてなし推進店」イメージ神座は、誰でも入りやすい店舗づくりを目指してきたとしつつ、赤坂店を「女性おもてなし推進店」と位置づけ。「この店舗では、女性のお客様が安心してお食事をお楽しみいただけるよう、複数のアメニティのご用意に加え、女性店長