2月8日に投開票がおこなわれ、終わってみれば、自民党の歴史的圧勝で幕を閉じた衆院選。自民党は単独で過半数超えとなる316議席を獲得し、連立を組む維新の36議席とあわせて衆院352議席の巨大与党が誕生した。同日の20時前から、テレビでも各局が一斉に選挙特番を放送。テレビ朝日は『報道ステーション』の大越健介キャスターと、大下容子アナのタッグで『選挙STATION衆議院選挙2026』を放送した。出口調査に基づく各党の予