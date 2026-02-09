ファミリーマートは2月10日から、「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を全国のファミリーマートで開催する。ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!2月22日の"ねこの日"に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する。4回目となる今年は、"肉球"や"しっぽ"など、ねこの魅力を細部まで表現した商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージを多数用意。人気商品との初コラボ商品など、店