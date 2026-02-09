アメリカ・ミネイロから完全移籍…背番号8で中盤強化RB大宮アルディージャは2月9日、ブラジル2部アメリカ・ミネイロからMFカウアン・ディニースが完全移籍で加入することを正式発表した。21歳のブラジル人MFは背番号8を着用する。現在21歳のディニースは身長186センチ、体重75キロの恵まれた体格を持つMFで、これまで母国ブラジルのアメリカ・ミネイロでプレーしてきた。クラブは若さとサイズを兼ね備えた中盤の新戦力として期