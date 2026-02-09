デロンギ・ジャパンは2月9日、エスプレッソ・カプチーノメーカー「デディカ デュオ」（EC890J-WI/B/M）を「デロンギ表参道店」および「デロンギ公式オンラインストア」にて、各色50台、合計150台と数量限定で先行発売する。先行発売日は2026年3月12日。全国での発売は2026年5月27日を予定。価格はオープンで、直販価格は59,800円。エスプレッソ・カプチーノメーカー「デディカ デュオ」デディカ デュオは、デロンギのスリムなポン