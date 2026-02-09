累計60万部突破した、ねじがなめたの人気漫画『女の子が抱いちゃダメですか？』（小学館「マンガワン」連載）がテレビドラマ化され、MBSほかにて3月5日深夜より順次放送されることが決定。ダンス＆ボーカルユニットONE N’ONLYの高尾颯斗、志田こはくがダブル主演を務める。【写真】ワンエン・高尾颯斗が“抱かれたい彼”、志田こはくが“抱きたい彼女”に！ソロビジュアル本作は、“エリート商社マンだけど抱かれたい彼”×