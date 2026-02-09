7ORDERが、結成7周年を記念したニューアルバム『ROMAN』をリリースすることを発表した。あわせて、本作を象徴する新ビジュアル、そして開催を控えた全国ツアーがアルバムタイトルを冠し＜7ORDER LIVE TOUR 2026 ROMAN＞となることが公開された。5人体制本格始動以降、ライブを軸にしたバンドサウンドへと大きく舵を切ってきた7ORDERが、結成7周年を迎えて届けるアルバム『ROMAN』。映画『死神遣いの事件帖 終（ファイナル）』の主