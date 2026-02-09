香川県警察本部 交通事故の保険金をだまし取った疑いで、香川県多度津町の接骨院の院長の男が9日、再逮捕されました。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、香川県多度津町の接骨院の院長で柔道整復師の男（50）です。また、柔道整復師の男と共謀して、保険金をだまし取ったとして善通寺市の建設作業員の男（31）も逮捕されました。 警察によりますと、院長は、交通事故に遭った建設作業員の男と共謀して、男やその知人女性と