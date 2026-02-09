資料マスク 岡山市によりますと、9日に市内の幼稚園、小学校、中学校、高校で、新たに合わせて283人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。 岡山市の幼稚園、小学校、中学校、高校の合わせて、17施設で新たに学年閉鎖１（小学校）、学級閉鎖（幼稚園１、小学校10、中学校3、高校2)の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛け