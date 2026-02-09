中国地方は、今週は徐々に気温が上がり、今週末には最高気温が15℃前後と春のような暖かさになるでしょう。路面の凍結や積雪に注意するとともに、屋根からの落雪やナダレに十分ご注意ください。また、スギ花粉の飛散にも注意が必要です。中国地方中国山地沿いで大雪に沿岸部でも積雪残る中国地方の今日9日(月)午後3時現在の雪の深さです。岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 109 cm岡山県 新見市 千屋(チヤ) 38 cm岡山県 美作市