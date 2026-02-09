京畿道加平郡（キョンギド・カピョングン）で韓国軍のヘリコプターが訓練中に原因未詳の事由で墜落し搭乗者2人が死亡した。韓国陸軍によると9日午前11時4分ごろ加平郡一帯で非常手続き訓練中だった第15航空団隷下大隊所属の陸軍ヘリAH−1Sコブラが原因未詳の事由で墜落した。非常手続き訓練とはエンジンを切らずに非正常状態と類似の状況で非常着陸する飛行訓練だ。このヘリに乗っていた准尉2人は民間病院に緊急搬送されたが全員死