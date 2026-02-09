台湾でティーウェイ航空の旅客機が着陸中にタイヤが脱落する事故が発生した。業界によると済州（チェジュ）を離陸し8日午後3時50分に台湾の桃園国際空港に着陸したティーウェイ航空TW687便のランディングギアからタイヤが外れた。人命被害はなかったが事故収拾に向け空港の一部滑走路が一時閉鎖された。ティーウェイ航空関係者は「桃園国際空港着陸後にブリッジに移動する過程でタイヤが脱落したとみられる。乗客に被害はなく、原