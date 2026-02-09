韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は9日、日本の衆議院選挙で執権自民党を圧勝に導いた高市早苗首相に対し、「衆議院選挙における勝利を、心よりお祝い申し上げます」と述べた。李大統領は同日、X（旧ツイッター）を通じて「総理のリーダーシップの下、日本が一層の発展を遂げますことをお祈りいたします」と明らかにした。続けて「本年1月、奈良で開催された韓日首脳会談を皮切りに、両国関係の新たな60年に向けた力強い一歩