ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード・男子ハーフパイプ日本代表の山田琉聖選手が現地8日の公式練習後、メダル獲得へ意気込みました。山田選手はこの日が現地での初練習。「(パイプの)形はすごくきれいでいい状態」と感触を確かめました。スノーボード・男子ビッグエアでは木村葵来選手選手が金メダルを、木俣椋真選手が銀メダルを獲得。「葵来とか椋真くんとかよく会ってたので、3本目に葵来がスイッチバックの1980を決めた時は