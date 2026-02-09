ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが８日、同局「令和のプリンセスたち」で、彬子女王とともに京都の町を探訪。そこで彬子女王の一言に「勉強になります」と感じ入る一幕があった。安住アナは、京都在住の彬子女王に京都を案内してもらったが、その中で金平糖の店を訪問。彬子女王は「手作りの金平糖を作っていらっしゃる店」と紹介すると、安住アナは「よく来られますか？」と聞いた。彬子女王は「あんまり言っちゃいけないん