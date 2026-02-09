“白身のトロ”とも呼ばれる高級魚「ノドグロ」を、身近なものとして食べられる日が来るかもしれません。近畿大学は、人工的にふ化させた稚魚を育て、次の世代まで誕生させる「完全養殖」に成功したと発表しました。成長が遅く光や音に敏感な深海魚のため、これまで難しいとされてきたノドグロの養殖をどのように成功させたのか、近畿大学水産研究所の家戸敬太郎所長に聞きます。【写真を見る】光でパニック…『ノドグロ』完全養殖