お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の恋愛事情について語った。現在米ロサンゼルスを拠点に活動を続けるゆりやんは、昨年から本格的に音楽活動を開始し、「『難波ナンバーワン』という曲をこの前サードシングルで」発売したという。楽曲は「私の実際の失恋を元に作っていただきました」とゆりやん。大阪時代の片思いを題材にしていると言