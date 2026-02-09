日本ハム・水谷瞬外野手が９日、１軍キャンプ地の沖縄県名護市にある「ナゴパイナップルパーク」を訪問した。パイナップルのような髪形がトレードマークで、昨年２月に同パークの初代アンバサダーに就任。昨季は自己最多１２本塁打の活躍で凱旋（がいせん）を果たし「施設を挙げて応援していただいている。恥じない成績を出そうと思って１年間やってきました」と胸を張った。打席での登場曲にパークの公式ソングを採用し、ア