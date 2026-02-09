去年の物価の変動を反映した働く人1人あたりの「実質賃金」が、4年連続でマイナスとなりました。厚生労働省によりますと、基本給や残業代などを合わせた働く人1人あたりの去年の現金給与総額は、1か月平均の速報値で35万5919円でした。前の年より2.3％増え、5年連続で上昇しました。パートタイムで働く人の1時間あたりの給与については、最低賃金の引き上げなどもあって1394円となり、2011年以降で最も高くなっています。一方、物