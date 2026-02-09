K−POPガールズグループのブランド評価で、IVE（アイヴ）が1位になった。韓国企業評判研究所は8日、ガールズグループのブランド評判に関する2月のビッグデータ分析の結果を発表。IVEが、ワールドツアーを終えたばかりのBLACKPINKを抑えてトップに立った。同研究所が1月8日から今月8日までに測定したブランドビッグデータ4538万9287件を分析し、参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティー指数でブランド評判