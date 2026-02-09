俳優、黒沢年雄（81）が9日までに自身のブログを更新。衆院選で自民党が3分の2の議席を獲得し、圧勝したことを受けて、高市早苗首相（64）にエールを送った。黒沢は「今後の高市さんに希望したいのは、優秀な官僚を身近に置き、その方々の力を借りて自分の分担を考慮して頂きたい」と願いをつづった。さらに「高市さんのお陰で当選した政治家は多い…貴女の為にも今後、不祥事を起こした自民党員は即効除籍するくらいの決断をして