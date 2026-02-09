ソフトバンクは9日、2026年3月期第3四半期の連結決算を発表した。売上高は前年同期比8.0％増の5兆1953億9900万円、営業利益は同7.6％増の8841億4400万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は同11.2％増の4855億2300万円となり、増収増益を達成した。 全事業領域で増収を達成した。主力のコンシューマ事業の第3四半期（10-12月）売上高は7776億円となった。モバイル関連では、モバイル通信料収入が4046億円、ブロ