J２の藤枝MYFCは２月８日、J２・J３百年構想リーグEAST-Bの開幕戦で、J３のFC岐阜と藤枝総合運動公園サッカー場で対戦。０−２で敗れた。前半から積極的に攻撃を仕掛けた藤枝は、サイドからのクロスなどで相手ゴールを脅かすも、得点まで至らず。42分にPKで失点し、75分にはミドルシュートを叩き込まれて追加点を献上した。初めてJクラブで指揮を執る槙野智章監督は、試合終了後にピッチ内へ赴き、選手らと円陣を組み、熱く